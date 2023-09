Carabinieri, la guida della Compagnia passa al capitano Annamaria Putortì: “Ho tanta voglia di scoprire questa città”

Di origini calabresi, è già stata in Sicilia dove ha diretto il Nucleo operativo e radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto

“Ho tanta voglia di fare e di scoprire la realtà di questo territorio ricco di storia. Il nostro compito istituzionale è quello di essere vicini alla cittadinanza e stare in contatto con i giovani perchè l'Arma dei carabinieri crede nei giovani, nel futuro e nella realizzazione dei percorsi di legalità. Di Agrigento conosco la storia, è una bellissima città e mi auguro di non deludere le aspettative dei cittadini a cui chiedo di collaborare per trovare un percorso comune che porti alla serenità e alla cura della legalità”. Queste sono state le parole, ai microfoni di AgrigentoNotizie, del neo comandante della Compagnia dei carabinieri di Agrigento, il capitano Annamaria Putortì che è il primo ufficiale donna che si insedia al Comando provinciale.

Calabrese d'origine, è stata introdotta alla stampa dal comandante provinciale, il colonnello Nicola De Tullio. Annamaria Putortì prima del suo arrivo nella città dei Templi ha guidato la Compagnia di Busto Arsizio, nel varesotto. Per lei si tratta di un ritorno in Sicilia, essendo stata, da tenente, alla guida del Norm di Barcellona Pozzo di Gotto nel biennio 2017 – 2018.