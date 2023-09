Carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio si presenta ai cittadini: “Territorio che merita attenzione”

“Sono onorato di intraprendere questo servizio sulla provincia di Agrigento, è un incarico in un territorio che è ricco di storia, di cultura, di tradizioni, di bellezze paesaggistiche e naturali. In questo territorio, l'Arma continuerà ad operare come ha sempre fatto, nell'impegno al fianco dei cittadini e nella collaborazione interistituzionale. Arrivo in un'area delicatissima per il contrasto alla criminalità organizzata che qui, storicamente ed endemicamente è presente, l'impegno dell'Arma continuerà guidato dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, dalle procure di Agrigento e Sciacca e al fianco delle altre forze di polizia. Il territorio merita attenzione e noi garantiremo il nostro rinnovato impegno”.

Queste sono state le parole che, il neo comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, colonnello Nicola De Tullio, ai microfoni di AgrigentoNotizie ha voluto rivolgere agli agrigentini in occasione del suo primo incontro pubblico che si è svolto nella caserma Biagio Pistone.

Il colonnello De Tullio, arriva ad Agrigento dopo aver comandato il gruppo carabinieri Castello di Cisterna a Napoli che durante la sua guida, ha inferto duri colpi ai clan camorristi della zona Nord della città partenopea.