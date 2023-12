Capre al pascolo tra le case popolari di Ciuccafa: ecco le immagini

Scene d'altri tempi in mattinata in via Salvatore Fiume a Porto Empedocle dove, tra le palazzine di edilizia economica popolare di contrada Ciuccafa, un gruppo di capre pascolavano liberamente in strada. Nessun timore per gli animali che sembravano abituati a brucare l'erba delle aiuole che delimitano le aree di sosta dei veicoli. Facendo un salto nel tempo, una cinquantina di anni fa capre e pecore in strada erano la normalità in molti centri dell'Agrigentino. Assistere al loro pascolo urbano oggi è sicuramente una scena alquanto curiosa.