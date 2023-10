Avvistata una volpe davanti alla Cattedrale, un passante la filma e scappa impaurita

L'animale selvatico si aggirava indisturbato fra le auto in via Duomo e si è fermato alcuni secondi prima di allontanarsi e fare perdere le tracce

Una volpe è stata avvistata e filmata con uno smartphone da un passante in via Duomo: è accaduto ieri sera. L'animale selvatico girovagava in maniera pacifica e anche un pò impaurita fra le auto davanti all'ingresso laterale della cattedrale.

Quando si è accorta che qualcuno la stava filmando è rimasta alcuni secondi interdetta e si è guardata a destra e a sinistra prima di tornare indietro e fare perdere le tracce.

Si tratta di un fatto decisamente insolito visto che l'habitat delle volpi è in posti isolati e boschivi, lontano dal centro abitato.