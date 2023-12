Gli auguri di Natale dell'arcivescovo Damiano: “Tra guerre e capitalismo dobbiamo comunque essere gioiosi”

“Siamo al tradizionale appuntamento degli auguri di Natale. Anche quest'anno fare gli auguri natalizi sembra quasi un atto dovuto, considerando gli scenari internazionali e nazionali che ci si trova a vivere. Sicuramente le due guerre non sono foriere di gioia eppure il Natale è un momento gioioso per la comunità dei credenti ma anche per l'aspetto capitalistico che, in questo periodo, fa cassa.

C'è dunque motivo di essere gioiosi? Per il credente si, perchè il Signore viene nelle tragedie della storia, perchè si possa conservare un'anima in tutto questo. Non possiamo tacere che la guerra, che già di suo è fuori dalla ragione, in quest'ultimo tempo è degradata in una sorta di carneficina. Siamo nel periodo natalizio ed è facile ricordare la strage degli innocenti che non è un ricordo vago di Erode ma è un fatto attuale sugli scenari di guerra che investe anche la terra Santa dove troppi bambini sono morti.

A Natale noi manteniamo viva l'attesa della seconda venuta del Signore nella gloria e nella giustizia. Siate gioiosi e siate operosi nella giustizia e nella misericordia”. Queste, ai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole che l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, ha rivolto alla comunità in occasione del tradizionale messaggio di auguri natalizi che il pastore della Chiesa agrigentina rivolge nei giorni che precedono la festività.