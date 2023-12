La società Aeroporto Valle dei Templi ha il suo Cda: c'è ottimismo per l'infrastruttura ma non rientra nell'agenda di governo

L'assemblea dei soci della “Aeroporto Valle dei Templi S.p.a.” ha eletto i cinque membri del proprio consiglio di amministrazione. Si tratta del costruttore Michelangelo Geraci di Mussomeli, degli imprenditori canicattinesi Salvatore e Michele Milia, dell'agrigentina Irene Passarello e dell'imprenditore favarese Salvatore Matina.

L'elezione, per acclamazione è avvenuta al termine di una lunga assemblea che si è svolta nella sala riunioni di un noto albero agrigentino. Nonostante l'aeroporto di Agrigento, per stessa ammissione del governatore Renato Schifani, non rientri nelle priorità della Regione, la società per azioni, con un capitale sociale di 2 milioni e 77 mila euro, si dota dell'organo collegiale che dovrà gestire gli interessi di una infrastruttura, che nonostante l'ottimismo dei deputati e dei sindaci agrigentini, al momento non rientra nelle agende dei governi nazionale e regionale.

Nel lungo elenco di sottoscrittori delle 2077 azioni cedute a 1000 euro ciascuna, figurano soltanto due comuni agrigentini, ovvero Realmonte e Santa Elisabetta, per il resto la formazione dei soci è abbastanza variegata: imprenditori edili, commercianti, albergatori, ristoratori, semplici cittadini e perfino un'associazione di scout adulti hanno voluto aderire, investendo nel sogno di molti agrigentini che è quello di avere un aeroporto sul proprio territorio.