Aree di sosta per disabili prese abusivamente d'assalto dagli automobilisti: ecco la cultura del non rispetto

AgrigentoNotizie ha fatto un giro lungo le vie del centro ed ha notato quanto diffusa sia la cultura del non rispetto intanto per le persone disabili e poi anche delle regole dettate dal codice della strada. Il nostro tour è iniziato proprio dal luogo della violenta rissa, in uno dei posti riservati ai diversamente abili, abbiamo trovato un grosso suv bianco, sul cruscotto non è esposto nessun contrassegno che ne consenta la sosta. La conducente del fuoristrada, una distinta signora, incurante del segnale di divieto ha anche voluto immortalare con un selfie la sua “impresa”.

Spostandoci verso piazzale Vittorio Emanuele, dei tre parcheggi riservati solo uno è risultato essere occupato da un automobilista che ne aveva diritto. In una utilitaria, sul parabrezza, addirittura figurava lo stemma relativo ai lavoratori della sanità. Anche nei pressi di Porta di Ponte, le due aree riservate ai disabili erano occupate da altrettante automobili non autorizzate. Poco senso civico, mancato rispetto delle basilari norme del codice della strada non onorano certamente la città che si appresta ad essere capitale italiana della cultura 2025.