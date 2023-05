Scuola di polizia per i piccoli “agenti” della Quasimodo: lezioni di legalità alla Anghelone

Auto e moto schierate in piazza d'Armi e caserma tirata a lucido per accogliere un centinaio di piccoli ospiti con tutti gli onori del caso. Sarà un'esperienza da ricordare per gli alunni delle classi di scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Agrigento che oggi, su invito della Questura sono stati accolti nella caserma “Anghelone”. A fare gli onori idi casa, è stato il dirigente della sezione Volanti, Manuel Montana e i suoi uomini che, hanno fatto da ciceroni ai piccoli ospiti che hanno fatto un tour nelle sale del presidio di polizia ma hanno anche potuto salire a bordo delle auto e cavalcare le potenti moto. Particolarmente amato e coccolato dai bambini è stato l'agente Brando, uno splendido esemplare di cane Labrador in servizio presso il nucleo cinofili di Palermo. Lo scopo dell'iniziativa, per come detto dai microfoni di AgrigentoNotzie dall'insegnate Elena Dispensa è quello di fare avvicinare i piccoli alle istituzioni per educarli alla legalità.