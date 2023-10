Il business dei parcheggi ai privati? Il Codacons: “Affidamento poco conveniente per il Comune”

Secondo il responsabile regionale per la trasparenza degli Enti Locali Giuseppe Di Rosa con l'attuale gestione pubblica nelle casse comunali entrerebbero circa 500 mila euro all'anno che si ridurrebbero a circa 185 mila cedendo le aree di sosta a una ditta privata

“Oggi, al Comune, gestire i parcheggi a pagamento, costa quasi niente e da questo introita circa 500 mila euro all'anno. I privati invece che andrebbero a gestire, per venti anni un bene comune, secondo le nostre previsioni, incasserebbero almeno 3 milioni di euro all'anno, per questo motivo il Comune non dovrebbe accettare una proposta da 185 mila euro.

Codacons non ci sta e lunedì prossimo, il nostro ufficio legale invierà delle note alla Procura della Repubblica alla Corte dei Conti e ad Anac”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie il responsabile regionale per la trasparenza Enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa, parla delle azioni di contrasto dell'associazione dei consumatori sulla volontà del Comune di Agrigento di affidare a soggetti privati la gestione delle aree di sosta a pagamento e delle zone a traffico limitato.