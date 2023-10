Traffico, sarà un privato a gestire tutti i parcheggi della città: Ztl a San Leone e migliaia di strisce blu

Migliaia di nuovi stalli di sosta a pagamento, ma soprattutto diverse zone a traffico limitato con varchi elettronici di controllo tra centro storico e San Leone oltre al recupero del parcheggio di Cugno Vela e la gestione del parcheggio pluripiano di via Empedocle.

Sono questi alcuni dei punti dell'affidamento, firmato dalla giunta comunale, alla società "Gps Global Parching Solutions" di Perugia, firmataria di una proposta di gestione presentata nei mesi scorsi e adesso concretizzatasi con un atto della giunta comunale.

Previsto, appunto, tra le altre cose, di costituire un sistema Ztl stagionale nella frazione di San Leone, "in modo da contrastare il fenomeno di congestione del traffico che caratterizza la localita? balneare nella stazione estiva". Le zone a traffico limitato saranno istituite in viale Viareggio, ad altezza della rotatoria di viale Emporum e di viale dei Pini, e nel varco d'uscita da via Nettuno all'incrocio con viale dei Pini. Sarà attivo nei fine settimana nel periodo che va da Pasqua alla prima domenica di giugno, la sera; tutti i giorni tra l'1 giugno e l'1 settembre, sempre dalle 8 alle 3 di notte e poi dalla prima domenica di settembre alla seconda domenica di ottobre solo il fine settimana nelle ore serali.

Ampliata la zona a traffico limitato nel centro città e nel centro storico tra le vie Atenea, Bac Bac, Pirandelo e Amendola. In entrambi i casi saranno previste deroghe per residenti ma per una sola auto per nucleo familiare.

Passando invece alle aree di sosta, la società gestirà circa 2000 posti auto in centro, con ben 1994 strisce blu a fronte delle attuali 429. "La proposta - dice il provvedimento - prevede un importante incremento degli stalli di sosta a pagamento in prossimita? delle aree sottoposte ai maggiori flussi di traffico, al fine di rispondere in modo esaustivo ai bisogni di una citta? che e? il maggiore punto di concentrazione di servizi per l’intero comprensorio della Provincia".

A questi si aggiungono 1700 stalli di sosta a pagamento a San Leone, compresa l'area del porto turistico che sarà cinta con una barra elettronica.

"La suddetta soluzione - dice ancora la proposta - risulta essere strettamente legata alla reale disponibilita? dell’area di sosta posta in aderenza al porto turistico che, trasformata in parcheggio regolamentato da impianto di automazione, ospitera? parcheggi riservati ai diportisti o al personale operativo per la gestione della stessa struttura. Inoltre, per quanto attiene gli stalli di sosta ricadenti in area di pertinenza demaniale, si propone la variazione degli stalli bianchi attualmente presenti in stalli blu a pagamento e la loro implementazione".

Non pagheranno le strisce blu i residenti (1 mezzo per famiglia).

Alla ditta sarà inoltre affidato il recupero e la gestione del parcheggio di Cugno Vela, da destinare principalmente ai bus turistici ma anche alle auto in visita alla Valle dei Templi. Al privato passerà anche il parcheggio di via Empedocle.