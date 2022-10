Sale da cucina: un valido aiuto in casa ma anche per la lavatrice

Dopo il bicarbonato e l’aceto non potevamo non menzionare le proprietà davvero sorprendenti del sale da cucina per le pulizie in casa e non solo.

Partiamo dal suo utilizzo per il bucato: si può applicare direttamente sulle macchie più ostinate attendere che si asciughi, strofinare con una spugnetta e poi eseguire il normale lavaggio. Per rendere i vostri capi ancora più lucenti il sale si potrà aggiungere anche durante il lavaggio insieme al detersivo, agirà da sbiancante e inoltre renderà i vostri abiti ancora più morbidi. Forse pochi sanno che il sale riesce anche a ravvivare i colori degli abiti, come? Questi vanno posti in una bacinella con acqua fredda, un pugno di sale grosso e due cucchiai di aceto, lasciate agire e non resterete delusi. E per la lavatrice? Ottima soluzione per eliminare il calcare ma anche la muffa, basterà un lavaggio a vuoto con due bicchieri di sale e il risultato sarà immediato.

Anche per le pulizie in casa inoltre l’uso del sale vi sorprenderà: per rimuovere la ruggine si dovrà immergere l’oggetto in un recipiente contenente acqua calda, sale e aceto e dopo pochi minuti basterà strofinare per eliminarla. Il sale inoltre è un antimuffa naturale. Prezioso anche per eliminare i cattivi odori dalle spugne, si dovranno immergere in un contenitore in cui è presente acqua e sale grosso e tutti gli odori sgradevoli spariranno. Una miscela di sale, farina e aceto invece per lucidare l’argenteria, il rame o l’ottone. Il sale è utile anche per la pulizia del frigorifero, si dovrà realizzare un composto ottenuto diluendo un cucchiaino di sale fino in mezzo litro d’acqua e poi applicare con un panno o direttamente sulla superficie interessata.