Ragnetti rossi in casa o sul terrazzo? Ecco come sconfiggerli una volta per tutte

Quando le temperature si alzano i ragnetti rossi invadono balconi e terrazzi e spesso sporcano anche il bucato steso al sole. Perché compaiono all’improvviso e sempre un’impresa difficilissima riuscire a eliminarli? Anche se le sembianze sono quelle tipiche di un ragno, ma di dimensioni micro, i ragnetti rossi sono in realtà degli acari, il cui vero nome è Trombidium holosericeum.

Al contrario di quanto si possa pensare, i ragnetti rossi sono innocui per persone, animali e piante, quindi non è necessario temerli e nemmeno eliminarli. Infatti questi acari microscopici, la cui dimensione massima raggiunge i 2 millimetri, si nutrono di residui di escrementi di volatili e di larve di insetti dannosi per le piante.

In ogni caso, anche se non vi piacciono, non schiacciateli: il liquido rosso di cui sono composti macchia moltissimo.

Ma ora vediamo insieme 5 rimedi naturali per eliminare i ragnetti rossi, o almeno come tenerli lontani dalla propria abitazione.

Aglio

L’aglio è un insetticida naturale. Per utilizzarlo contro i ragnetti rossi basterà metterli in infusione in un pentolino d’acqua, che dovrà bollire per 15 minuti. Una volta raffreddato l’infuso, filtrarlo spruzzarlo su piante, balconi e pareti.

Argilla espansa

L’argilla espansa accumula umidità, che i ragnetti rossi mal sopportano. Basta metterla sul fondo dei vasi.

Rosmarino

L’olio essenziale di rosmarino diluito in acqua e spruzzato sulle superfici allontana i ragnetti. Anche la piantina di rosmarino aiuta a tenere lontani gli acari.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un ottimo rimedio naturale contro ragnetti rossi e anche scarafaggi. Sciogliere qualche scaglia in acqua calda, far raffreddare e vaporizzare dove necessario.

Composto naturale

Con un cucchiaio di detersivo per piatti e uno di olio vegetale all’interno di un litro d’acqua possiamo creare un composto naturale contro i ragnetti rossi. Agitare il tutto e spruzzarlo sulle superfici colpite.

Prodotti online

Argilla Espansa

Sapone di Marsiglia

Olio essenziale di rosmarino

Detersivo piatti ecologic