Moscerini, come tenerli lontani dalla frutta

Mangiare la frutta di stagione fa sempre bene e può rappresentare sia in estate che in inverno uno spuntino dissetante e leggero, l’unico fastidio restano i moscerini che spesso le girano attorno, ma cosa possiamo fare per tenerli lontani? I preziosi consigli da seguire in casa per liberarsene non tralasciando quei piccoli dettagli che fanno la differenza.

Il frigo prima di tutto. Si consiglia di conservare la frutta in frigo ne aiuta la lunga conservazione, soprattutto con il caldo. Detto questo, esistono dei composti speciali che allontaneranno i fastidiosi insetti in modo pratico e veloce.

Soluzioni fai da te. Tra queste spiccano il vino e l’aceto, bastano poche gocce in una ciotola che va coperta con una pellicola bucherellata per consentire la fuoriuscita dell’odore, un composto esplosivo è anche quello fatto di acqua e zucchero. I moscerini saranno attratti dal composto in un batter d’occhio.

L’importanza degli odori. A proposito di odori, se lasciate la frutta in bella vista si consiglia di porre nelle vicinanze delle foglie di menta o l’origano, i moscerini odiano entrambi e si allontaneranno. Provare per credere. Imbattibile anche la citronella.

L’utilità del bicarbonato di sodio. Questi insetti inoltre sono attirati dall’umido quindi è opportuno disinfettare la pattumiera con il bicarbonato di sodio, amico fedele per le pulizie domestiche, in alternativa si può usare la soda.

Occhio all’acqua stagnante. Altro accorgimento a cui fare attenzione è evitare che si formi acqua stagnante nei sottovasi in casa, una vera calamita per i moscerini.