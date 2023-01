Niente termosifoni? Cosa scegliere per non spendere una fortuna in bolletta

Con la diminuzione delle temperature riscaldare gli ambienti in casa è fondamentale. Ma con l’aumento dei costi di luce e gas quali possono essere le soluzioni più efficaci e meno dispendiose? Bisogna partire da alcuni trucchetti per isolare gli ambienti in casa.

Si possono utilizzare i paraspifferi ovvero i rotoli di stoffa riempiti di sabbia da posizionare al margine inferiore di porte e finestre, ne esistono in commercio alcuni con doppio rullo di materiale isolante. Bisogna inoltre chiudere le porte delle stanze che non vengono utilizzate. Può essere utile usare i tappeti che fungono da comodi isolanti. Anche per i termosifoni sono disponibili dei fogli isolanti per evitare la dispersione termica.

Tra le alternative disponibili ai termosifoni abbiamo le stufe a Gpl, ne esistono modelli economici di qualità, ma occhio alla sicurezza. Bisogna optare per stufe certificate con sistema di sicurezza che blocchi la fuoruscita di gas nel caso in cui la fiammella sia spenta.

Altra soluzione è la stufa a pellet che coniuga risparmio, efficienza e sicurezza. Si avvale di un sistema di combustione il pellet, un materiale naturale formato dalla segatura del legno, fatta essiccare e compressa in piccoli cilindri con l’aiuto della lignina. Il combustibile si trova all’interno di un serbatoio e viene prelevato dalla coclea nella quantità necessaria che serve per scaldare, a questo punto l’aria forzata trasforma la combustione in calore, mentre i fumi prodotti vengono espulsi da un ventilatore. Inoltre, ad assicurare il corretto funzionamento della stufa ci pensa la centralina elettrica.