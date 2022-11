Pulire il forno non è mai stato così facile con tre rimedi casalinghi infallibili

Forno incrostato e difficile da pulire? Con tre rimedi casalinghi renderlo come nuovo sarà un vero gioco da ragazzi. Per pulirlo basteranno prodotti casalinghi, reperibili facilmente nella vostra dispensa, pazienza e olio di gomito. A venirci in aiuto tre ottimi alleati per la pulizia della casa: aceto, limone e bicarbonato. Tutto su come utilizzarli.

1.Partiamo dall’aceto. Di vino bianco o di mele poco importa , l’aceto fa miracoli. Portate in ebollizione in un pentolino con acqua e aceto. Prendete la pentola e mettetela nel forno preriscaldato per circa 40/50 minuti il risultato? L’acqua evaporerà ammorbidendo le incrostazioni e rendendo più facile la rimozione dello sporco. In seguito basterà passare solo un panno umid, in caso di sporco ostinato avvalersi dell’aiuto di qualche goccia di detersivo dei piatti, al risciacquo il vostro forno splenderà.

2. Non può mancare il limone tra i rimedi per la pulizia del forno. Profumato, sgrassante e antibatterico usare il limone è sempre un’ottima alternativa. Anche in questo caso bisognerà preparare una soluzione con acqua calda e limone e passarla all’interno del forno con un panno. Altra possibilità è quella di porre dentro il forno una teglia dai bordi alti con acqua e succo di limone a temperatura di 180°, da fare agire per circa 30 minuti . Successivamente si potrà passare uno strofinaccio sempre con soluzione fatta da limone e acqua per eliminare tutte le macchie.

3. Bicarbonato e sale. Anche questa è un’accoppiata vincente per rendere il vostro forno come nuovo. Creare una soluzione con acqua, sale grosso e bicarbonato. In seguito sarà necessario passare con un panno il detersivo naturale ottenuto all’interno del forno, lasciare riposare per circa un’ora e poi passare risciacquare con acqua tiepida.