Quando si può accendere il riscaldamento? Date e periodo zona per zona

Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre e a confermarlo è stata la lunga estate che abbiamo vissuto e che ha portato temperature alte anche durante quelli che sono notoriamente mesi autunnali. Ora che i valori sono scesi ed è arrivato il freddo, è il momento di pensare ai termosifoni. La prima domanda che ci facciamo è: quando si possono accendere?

Date diverse a seconda della zona

La penisola è attraversata da differenti zone climatiche e per questo non c’è una data univoca quando si tratta di accendere o spegnere i termosifoni. Molto dipende da dove si vive e dalle ordinanze comunali che riguardano le abitazioni e i luoghi di lavoro, mentre ne sono esclusi gli ospedali, le case di cura, le scuole materne, gli asili nido e le piscine. Con le dovute eccezioni l’arco di tempo va dal 22 ottobre al 7 aprile, ma nel caso di situazioni climatiche particolari si può anticipare o prorogare l’accensione dei riscaldamenti, però, per metà delle ore consentite dal normale regime.

Le temperature non devono superare i 20 gradi, con 2 di tolleranza nelle abitazioni, uffici e scuole, mentre per gli edifici industriali si arriva fino a 18 gradi. Le ore di funzionamento, poi, possono essere distribuite nel corso della giornata (anche non tutte di seguito) in un periodo di tempo che va dalle 5:00 alle 23:00.

In generale, per chi vive in un condominio e ha un sistema di riscaldamento centralizzato, le decisioni spettano alla maggioranza dell’assemblea condominiale.

Chi non rispetta le date rischia di incorrere in una multa. In base a un decreto del 2013 è prevista una sanzione amministrativa per il proprietario, il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo. L’ammenda va da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro.

Quando accendere i termosifoni in base alle zone climatiche

L’Italia è divisa in 6 differenti zone climatiche stabilite in base alla media delle temperature giornaliere. Indicate con le lettere dell’alfabeto, la zona A è quella più calda, mentre la F è quella con climi più rigidi. In base a questa suddivisone è possibile accendere i termosifoni: