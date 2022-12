Odore di fumo in casa? Ecco i rimedi utili e veloci per eliminarlo

Impregna mobili, pareti, tappeti, abiti e non solo. L’odore di fumo in casa è insopportabile, ma come liberarsene in modo efficace? Sicuramente tutto parte dalla pulizia degli ambienti che vanno arieggiati e igienizzati con prodotti che favoriscano l'eliminazione di cattivi odori. Arriva la guida che non vi deluderà.

Prima di tutto la pulizia

Per eliminare il cattivo odore provocato dal fumo è opportuno in primis pulire in maniera costante: aprire le finestre; lavare e disinfettare tutte le superfici; spolverare periodicamente i soprammobili; cambiare i filtri dei condizionatori; pulire i tessuti tra cui tende, tappeti, cuscini e copridivani. Anche nei vestiti l’odore di fumo è fastidioso e difficile da togliere. Nel caso dei tessuti basterà aggiungere dell’aceto al normale lavaggio così da eliminare gli odori in maniera semplice e veloce. Senza dubbio i rimedi naturali sono i più efficaci in generale e la scelta dei prodotti giusti è fondamentale. Vediamo quali sono i trucchi da poter usare in casa.

Soluzioni naturali

Aceto bianco. Pareti, mobili, tappezzeria e chi più ne ha più ne metta, l’aceto è sempre il più grande alleato per l’igiene.

Bicarbonato di sodio. Disinfetta , sbianca ed elimina odori sgradevoli. Se posto in una ciotola assorbe anche gli odori dell’ambiente circostante.

Carbone attivo. Se cosparso sui divani e poltrone fa miracoli.

Arance e limoni. Avete provato a cuocere le bucce in padella? Si può realizzare una miscela da cui fuoriesce una fragranza inebriante. Provare per credere.