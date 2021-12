Teatro Pirandello, ecco il cartellone: si comincia con “Il caso Tandoy” di Michele Guardì

Nel foyer Pippo Montalbano la presentazione ufficiale del Cda della Fondazione e della nuova stagione con tutti gli appuntamenti in programma

“L'amministrazione ci sta chiedendo di recidere il cordone ombelicale che lega da sempre questa fondazione con il Comune di Agrigento il quale ci affida questa meravigliosa casa con un piccolo patrimonio e ci chiede di gestirlo in maniere autonoma ed indipendente. L'obbiettivo è quello di fare in modo di ampliare, quanto più possibile, l'offerta culturale perchè la fondazione non è soltanto una stagione teatrale”.

Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, parla Alessandro Patti, neo presidente del consiglio d'amministrazione della Fondazione teatro Luigi Pirandello di Agrigento, Nel foyer del teatro la prima uscita pubblica del Cda oltre al presidente Alessandro Patti erano presenti anche il suo vice Andrea Cirino,i componenti Gaetano Airò, Giuseppe Miccichè, Salvatore Nocera Bracco, Ignazio Garsia e il direttore generale Salvo Prestia.

Il direttore artistico Francesco Bellomo invece ha presentato il cartello della prossima stagione teatrale che parte il 22 gennaio 2022 con la commedia civile “Il caso Tandoy”del regista agrigentino Michele Guardì. Il sipario del Pirandello si aprirà però già a partire del prossimo 29 dicembre con un concerto di Natale gratuito.