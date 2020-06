Torna la movida e il porticciolo viene vandalizzato, l'indignazione corre sui social

"Uno schifo, incivili e porci. Questo ci meritiamo forse, mi vergogno di essere agrigentino". Un cittadino pubblica su facebook un video del porticciolo, "risvegliatosi" con centinaia di bottiglie di vetro e altri rifiuti gettate per terra la sera precedente.

Il terzo fine settimana della "fase 3" lascia una bruttisima etichetta. Nonostante la chiusura anticipata dei locali e il divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 21,30, oltre a quello di vendita in bottiglie e lattine nella stessa fascia oraria, il risultato è quello che si vede nel video, diventato virale in pochi minuti e al centro di un dibattito pubblico al quale ha partecipato pure il sindaco Calogero Firetto.

"È inqualificabile - ha scritto con un post sulla propria pagina facebook - pensare che sia un diritto sporcare. Lasciare bottiglie in pubblica via. Pulire certamente. Prima ancora non sporcare. Prima ancora la civiltà. Una sfida che abbiamo da vincere insieme".