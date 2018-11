Lettere e telefonate anonime sul caso di Gessica? Serena Restivo: "Se è vero che è in un pozzo diano altri indizi per ritrovarla"

"Non so se è la verità o se qualcuno sta cercando di depistare le indagini. Se è vero che Gessica è nel pozzo di Punta Bianca, dia altri indizi per ritrovarla". A parlare, nello studio di "Quarto Grado", ieri sera, è stata Serena Restivo suo malgrado finita sotto i riflettori della cronaca degli ultimi mesi: dopo la scomparsa di Gessica Lattuca, 27 anni, mamma di quattro bambini piccoli. Durante la trasmissione, il "padrone di casa": il giornalista Gianluigi Nuzzi ha chiesto a Serena Restivo se fosse a conoscenza di presunte lettere e telefonate anonime per segnalare il corpo, all'interno di un pozzo artesiano, di Gessica Lattuca.

"Non lo so dove potrebbe essere - ha spiegato, chiaramente, la ragazza - . Ma non si può sparire così nel nulla, in piena estate. Spero sia ancora viva. Se era nascosta da qualche parte una chiamata alla madre l'avrebbe fatta".