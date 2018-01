Soccorritori e cinofili rastrellano la periferia, non ci sono tracce di Peppe Alaimo

Non ci sono tracce. In una delle zone - quella della stazione ferroviaria di Racalmuto - dove era solito passeggiare, area dei binari compresi, non è stato trovato alcun indizio riconducibile a Peppe Alaimo, pensionato di 62 anni, scomparso da diversi giorni.

La taske force - composta da oltre 50 carabinieri, vigili del fuoco, componenti della Protezione civile e impiegati comunali - ha cominciato stamattina a rastrellare, secondo il piano di ricerche stabilito da carabinieri e Prefettura, le zone di campagna di Racalmuto. Già nelle ore precedenti era stato controllato l'appezzamento di terreno di proprietà dell'uomo. Un piccolo fondo agricolo dove spesso si recava.

A lavoro, cercando anche di fare in fretta, pure le unità cinofile.