Morì nel tentativo di salvarsi, arrestati due presunti scafisti

E' annegato cercando di raggiungere il peschereccio che stava salvando i connazionali. Adesso la Squadra Mobile di Agrigento ha fermato, in esecuzione di un provvedimento della Procura, un nigeriano e un egiziano ritenuti responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

I due presunti scafisti avrebbero trasportato 40 extracomunitari a bordo di un gommone, andato poi in avaria, proveniente dalle coste libiche.

Il gruppo di migranti è riuscito ad avvicinarsi ad un peschereccio e alcuni degli extracomunitari si sono tuffati in mare. A causa del buio e del mare in tempesta nessuno si è accorto che, uno dei profughi che si era gettato in acqua, è annegato.