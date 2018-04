Sequestrato il depuratore, Patronaggio: "Impartite direttive per far funzionare la stagione turistica"

"E' nostra preoccupazione far funzionare la stagione estiva per cui abbiamo impartito al Comune delle direttive che se verranno rispettate, probabilmente, riusciranno a contenere l'inquinamento ambientale, altrimenti poi si procederà con un amministratore giudiziario". Lo ha detto il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio a margine della conferenza stampa, convocata al quinto piano del palazzo di giustizia di via Mazzini, sul sequestro preventivo del depuratore di Lampedusa. Notificati anche 13 avvisi di garanzia, due dei quali all'ex sindaco Giusi Nicolini e all'attuale Totò Martello.

"Dal 2012 il vecchio depuratore non funziona più. E' una situazione che, nel tempo, si è sempre più aggravata, le opere che dovevano essere effettuate non sono state realizzate - ha spiegato il procuratore capo Luigi Patronaggio - e oggi abbiamo una situazione di estrema gravità. I batteri fecali presenti in acqua sono 10 mila volte superiori a quelli previsti dalle tabelle. E questo è un dato che ci ha imposto un sequestro preventivo".

Dell'attività investigativa si sono occupati i carabinieri del centro Anticrimine natura e la Guardia costiera.