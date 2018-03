La "storica" discarica di via Delle Mura, i residenti: "Bonificate, altrimenti dimettetevi"

I residenti sono stanchi. Stanchi d'aspettare e stanchi di vivere in un punto della città - in via Delle Mura - dove la discarica abusiva a cielo aperto cresce con il trascorrere dei giorni. "L'assessore Hamel - ha detto uno dei residenti, Vincenzo Castelli, - aveva promesso che la discarica sarebbe stata bonificata. Ad oggi non hanno fatto nulla per ripulire questa area. Vi sono rifiuti speciali, carcasse di animali e i topi la notte banchettano. Chiediamo - ha aggiunto l'agrigentino - che venga posta sotto sequestro e se bonificata immediatamente. E se non sono in grado che se ne vadano a casa".

"La bonifica è in agenda. Avremmo dovuto farla questa settimana, ma c'è stata l'emergenza di rimuovere la discarica nel parcheggio del carcere Petrusa - ha spiegato l'assessore comunale Nello Hamel - . Quanto prima provvederemo alla rimozione delle due discariche più piccole, ma non quella centrale che ha rifiuti speciali, amianto in particolar modo. Abbiamo messo, per l'amianto, le risorse necessarie nel piano finanziario che dovrà essere approvato e speriamo di riuscire a dare delle risposte".