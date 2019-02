Sanzioni per la differenziata fatta male, la polizia municipale: "Le multe sono legittime"

Sono state 841 le sanzioni elevate nel 2018 per violazioni in materia ambientale, circa 60 invece i verbali contestati dall'inizio del 2019. Questi sono alcuni dei dati illustrati, in mattinata, dal comandante della polizia locale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, nel corso di una conferenza. Il primo dirigente del corpo dei vigili urbani di Agrigento, essendo quello del non corretto conferimento dei rifiuti, un problema anche di natura economica per le casse del Comune, dai microfoni di AgrigentoNotizie, chiede la collaborazione dei cittadini.

"Per mantenere la città pulita - ha detto il comandante - non è giusto che ci siano opere di repressione da parte della polizia municipale. L'importante - ha aggiunto - che ci sia la collaborazione dei cittadini".

Recentemente, la consigliere comunale Marcella Carlisi aveva sollevato dei dubbi sulla legittimità di alcuni verbali elevati dagli agenti ai cittadini che non avrebbero rispettato le regole della differenziata. Alla consigliere, replica il comandate: "Sono legittime - ha ribadito - la revoca spetta al settore Ambiente.

L'ordinanza sul quale si fondano le sanzioni non è mai stata revocata, quindi le ritengo legittime". Durante l'incontro con la stampa, Di Giovanni ha anche affrontato il problema relaivo alla carenza di organico degli agenti attualemnte in servizio.