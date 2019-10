Demolito il distributore di carburanti di piazza Ravanusella, Firetto: "Spazio alla bellezza"

Potranno iniziare a programmare i residenti della piazza Ravanusella. La zona, quest'oggi, è stata liberata. Niente più distributore di carburanti, i mezzi del Comune diAgrigento hanno agito di buon mattino.

Resta, però, un nodo da sciogliere: verrà soltanto - al momento - rimosso il materiale ferroso. Il comitato dei residenti vorrà capire se la piazza verrà completamente riqualificata. Ovvero, se la recinzione verrà rimossa e quindi l'a zona verrà anche bonificata. Il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto ha così parlato: "Liberata piazza Ravanusella - dice Firetto. Si chiude il capitolo della bruttezza e si apre una nuova pagina per il recupero della bellezza con un progetto di riqualificazione della piazza. Per fare le cose per bene e secondo regola ci vuole tempo. L'importante è raggiungere gli obiettivi. Lo facciamo raccogliendo le legittime istanze di residenti e esercenti col cui contributo restituiremo alla piazza la funzionalità e la centralità che aveva nel passato".