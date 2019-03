Droga in centro storico, Papa Madoke: "Siamo agrigentini, non vogliamo delinquenti"

"Abbiamo chiarito, abbiamo anche presentato le nostre scuse perché quello che abbiamo fatto era qualcosa che non si doveva fare in un paese civile. Però quando è troppo è troppo: non possiamo permettere che dei piccoli delinquenti vengono qua per cercare di essere i padroni della nostra città. Questo per noi è una cosa inconcepibile, soprattutto per noi che viviamo qua con le nostre famiglie e ci sentiamo agrigentini e non vogliamo che accadono certe cose".

Così ha commentato Diop Papa Madoke, rappresentante della comunità senegalese di Agrigento a margine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nel tardo pomeriggio presso la Prefettura di Agrigento. Sostanzialmente, ai rappresentanti civili e militari presenti al vertice, la comunità senegalese chiede maggiore sicurezza e più incisive azioni di contrasto alle attività illecite che si svolgono tra i vicoli del centro storico. "Ci è stato chiesto in futuro di chiamare il 113 e il 112 quando si verificano nuovi casi di spaccio, e lo faremo. Ma noi siamo africani e sappiamo che ogni tanto per cambiare le cose bisogna usare la forza".

Richieste, che sono state accolte dal prefetto di Agrigento che ha annunciato un potenziamento della vigilanza di forze dell'ordine nei luoghi dei recenti scontri tra immigrati.