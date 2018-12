"Ha allestito una serra professionale di canapa indiana", sequestrate una quarantina di piante

Una serra per la produzione di marijuana - una quarantina le piante sequestrate dai carabinieri - è stata trovata all'interno dell'abitazione di un ventiduenne di Campobello di Licata. Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato portato - in attesa dell'udienza di convalida - in carcere: al "Di Lorenzo" di contrada Petrusa ad Agrigento.

Secondo l'accusa, il ventiduenne "aveva allestito - organizzata in modo professionale - una vera e propria serra per la coltivazione della canapa indiana. Una serra completa di sistemi d’irrigazione, climatizzazione ed illuminazione. Il giovane, oltre alle attrezzature necessarie per la coltivazione, aveva anche - ricostruiscono i carabinieri del comando provinciale di Agrigento - un manuale che conteneva un elenco delle diverse varietà di piante di marijuana esistenti, della loro resa in termini di prodotto, dei tempi di crescita e ogni dettaglio tecnico utile per coltivarle".

I militari dell’Arma, durante l’intervento nell’abitazione del giovane, hanno scoperto che la serra era alimentata tramite corrente elettrica sottratta alla rete pubblica con un allaccio abusivo.