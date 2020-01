Nazionale Paralimpici 10 km su strada, assegnati all'Asd Atletica Rosamaria

L Asd Atletica Rosamaria Palma di Montechiaro dopo aver concluso il 2019 ricco di soddisfazioni di gare e trofei conquistati è già proiettato in pieno nel programma del 2020, pianificato già in largo anticipo..

La societa è l'organizzatrice di due gare podistiche l'anno, per questo 2020 apporterà una modica e farà un unica gara a Palma di Montechiaro il 3 maggio 2020, denominati quarto trofeo città del Gattopardo valida come campionato regionale corsa su strada 10 km e il 16esimo memorial Lillo Inguanta come gara provinciale di Agrigento sempre sui 10 km.

La ciliegina è che la società palmese Asd Atletica Rosamaria entra nella storia sbaragliando la concorrenza di Monza e Ancona, e assegnando all'Atletica Rosamaria la sede dei campionati Nazionale Paralimpici dei 10 km su strada il tutto all'interno di unica manifestazione nella città del Gattopardo.

"Un vero e proprio vanto per questa piccola società che in solo 3 anni si è messa alla ribalta con tanto sacrificio e orgoglio. Si ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo processo di crescita per la nostra società e per tutta la comunità di Palma di Montechiaro, nonché dalla amministrazione comunale in primis il sindaco Stefano Castellino e dalla collaborazione della pro sport Ravanusa. Vi aspettiamo tutti il 3 maggio 2020 per una giornata di atletica e di sport". Queste le parole degli addetti ai lavori.