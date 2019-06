Memorial Emanuela e Giovanni Ragusa, il trionfo dei "Pulcini" dell'Athena calcio

Sono riusciti, ancora una volta, a distinguersi e, a seconda della categoria, ad imporsi i piccoli campioni dell'Athena calcio, società affiliata Atalanta. "Pulcini" che hanno partecipato, a Ribera-Seccagrande, al sesto memorial - un torneo regionale di calcio giovanile - organizzato per ricordare Emanuela e Giovanni Ragusa: una coppia impegnata nel sociale e nello sport che ha perso la vita in unn drammatico incidente stradale.

A salire sul podio più alto, praticamente come sempre, sono stati i calciatori della categoria 2008. Al terzo posto si sono piazzati invece i bambini delle categorie 2009 e 2010. Argento per i piccini del 2011 e per gli atleti del 2007.

Durante la cerimonia di premiazione, anche agli atleti dell'Athena calcio sono stati attribuiti dei riconoscimenti individuali. Premiati capocannoniere, miglior giocatore, portiere rivelazione, miglior portiere e consegnati anche dei premi speciali.

Per la categoria 2011 sono stati premiati: Calogero Tedesco, Flavio Licata e Roberto Moncada. Per la categoria 2010, premiati: Cristian Licata, Giovanni Americo. Per i 2009, riconoscimenti a Jacopo Di Girolamo, Manuel Farruggia e Matteo Alcozer. Per i 2008, premiati Sebastiano Gennaro, Giuseppe Cuffaro, Mattia Volpe. Per la categoria 2007, riconoscimento ad Andrea Zambuto.

