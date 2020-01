Monachello al Venezia, il palmese: "Non ho paura di niente, sono andato via da casa a 12 anni"

Gaetano Monachello si presenta. L’attaccante di Palma di Montechiaro è il nuovo attaccante del Venezia. Il 26enne palmese ha sposato il progetto dei “leoni”.

"Vivo di calcio", queste le parole del centravanti. "Ho una grande passione e seguo tutti i campionati, dalla Serie A alla Serie D. Credo che il Venezia FC sia la squadra che gioca il miglior calcio della Serie B e lo ha dimostrato anche nella partita disputata contro il Pordenone, dove ha dominato per 80 minuti. In questi giorni ho avuto modo di vedere da vicino come lavora il mister, lo staff e la società e raramente ho riscontrato questa attenzione ai particolari e devo ammettere che questa meticolosità mi ha davvero colpito". Gaetano Monachello ha scelto la maglia numero diciotto.

"Sono andato via da casa a 12 anni - dice Monachello - e quindi quando ho avuto l’opportunità di fare delle esperienze all’estero non ho avuto paura. Sono state esperienze positive sia da un punto di vista culturale che calcistico; ho avuto modo di confrontarmi con un modo diverso di vivere il calcio e di approcciare la vita. Mi sono messo in gioco e ne sono felice".