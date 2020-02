Caro biglietti per il derby tra ProFavara e Akragas, la società: "Non c'è stato aumento"

“Biglietti più cari? Non è così”. A precisarlo, tramite nota, è la stessa ProFavara calcio. Domenica, in occasione del derby contro l’Akragas, i ticket costeranno otto euro. Nessun caro biglietti, ma prezzi regolari.

Il derby tra Favara e Akragas, il "caro" biglietti fa arrabbiare i biancazzurri

"La societa - si legge in una nota trasmessa ad AgrigentoNotizie - non ha maggiorato i prezzi relativamente all'accesso allo stadio nei vari settori per l'incontro con l'Akragas di domenica prossima. Il settore riservato agli ospiti allo stadio 'Bruccoleri' di Favara è la gradinata ( e non la curva come invece è successo nella gara di andata ad Agrigento). Anche i prezzi sono sicuramente più bassi rispetto a quelli praticati dalla società Akragas nella gara di andata, facilmente consultabili nei manifesti che sono stati affissi e che vi alleghiamo per opportuna conoscenza. Come potete vedere la società di Agrigento ha riservato il settore ospiti in curva con il prezzo del biglietto a 7 euro. Noi della Pro Favara abbiamo riservato il settore ospiti in gradinata e non curva, il prezzo in prevendita, presente anche ad Agrigento, è di 6 euroeuro, quindi inferiore al prezzo praticato dall'Akragas. Il costo del biglietto diventa 8 euro solo al botteghino. Questo dobbiamo per chiarimento ricordando agli sportivi dell'Akragas che qui a Favara sono veramente ospiti".

A lamentare un prezzo eccessivo dei biglietti erano stati parte dei tifosi biancazzurri. La ProFavara ha indetto una giornata gialloblu.