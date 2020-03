17 Marzo: Giornata Mondiale della Torta

Oggi, martedì 17 marzo, si celebra la Giornata Mondiale delle Torte, o almeno una delle tante: pare, infatti, che di giornate internazionali dedicate alle torte ce ne siano diverse nel calendario, quasi a compiacere i più golosi di tutto il globo.

Proclamata nel 2015, la “World Baking Day” nasce allo scopo di condividere con tutto il mondo la gioia di fare e mangiare torte. Che sia al cioccolato, alla frutta, vegana, senza cottura, fatta a mano o con la planetaria, poco importa. L’importante è sporcarsi le mani ai fornelli, per una merenda, colazione o dopocena ad alto contenuto di zuccheri.

Un’occasione perfetta per impiegare al meglio il tempo che il delicato periodo attraversato dal nostro Paese ci impone di trascorrere in casa.

Ma ora più che mai questa giornata celebrativa cade proprio a fagiolo.

E proprio quando l’inarrestabile avanzata del Covid-19 costringe a limitare il più possibile gli spostamenti e a restare nella propria abitazione, ecco che, con perfetto tempismo, arriva la più dolce delle giornate mondiali. Quale miglior modo, dunque, per tenerci occupati durante questa lunga quarantena?

Al cioccolato per i più piccoli, con marmellata per gli amanti della frutta, senza lattosio per gli intolleranti, proteica per gli sportivi: insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Qual è la vostra preferita? Quale vorresti preparare? Ma sopratutto ricordate che #iorestoacasa