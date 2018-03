Autonomia dei disabili e assistenza alle famiglie, se ne discute a Licata

Un incontro per andare incontro alle esigenze abitative dei disabili e delle loro famiglie. Martedì 3 aprile alle 10, presso la sala consiliare del Palazzo di Città, a Licata, si terrà la prima conferenza di servizi per la presentazione del programma “Dopo di Noi”, a cura del Distretto Socio Sanitario D5 Licata - Palma di Montechiaro. Ne dà comunicazione il coordinatore del Distretto Calogero Damanti.

L'iniziativa in programma mira a presentare il piano per la realizzazione del piano distrettuale, su percorsi finalizzati, in grado di dare una risposta all'esigenza di autonomia economica e abitativa di ogni disabile che si trova senza supporto della famiglia. Alla base del piano sta la legge 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare.

Alla riunione di martedì prossimo sono invitati gli organi istituzionali comunali, sanitari e distrettuali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le agenzie educative e formative, e tutti gli enti del territorio che operano nell'area della disabilità e tutti i cittadini residenti nei due Comuni del Distretto D/5.