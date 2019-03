Bollette Tari, Carlisi: "Altro che sconto, è tutto rinviato al 2020"

"Le bollette della Tari sono già arrivate, perfino scadute e soprattutto senza sconto. Nonostante ciò, il sindaco ha annunciato, alle 5mila utenze commerciali, una diminuzione del 16% con le nuove tariffe 2019. Peccato che le tariffe 2019 ancora non sono giunte per il voto in Consiglio e, nelle bollette inviate, sono state applicate le tariffe 2018".

Inizia così una dura nota stampa firmata dalla consigliera del Movimento 5 stelle Marcella Carlisi sul tema delle bollette della Tassa sui rifiuti per l'anno in corso.

"Quindi - continua - niente sconto. Le utenze non domestiche lo potranno vedere solo con il conguaglio del prossimo anno; sempre che, nel frattempo, non intervengano variazioni che facciano nuovamente lievitare la bolletta. Le utenze domestiche vedranno, solo attraverso il conguaglio che arriverà nel 2020, l’effetto della tariffa 2019: aumenta la parte fissa e diminuisce la variabile della tariffa. In base al numero di persone che compongono il nucleo familiare e dei mq le bollette potranno aumentare (o diminuire?) ma si dovrebbero attestare più o meno ai valori del 2018".

Secondo Carlisi, quindi, "il sindaco dall’annuncio facile non ha perso nemmeno questa occasione per vantarsi di qualcosa che ancora non esiste: la solita promessa".

Numerose le perplessità inoltre della consigliera sulla struttura delle Tari, a partire dal più volte promesso sgravio per i residenti di Fontanelle e proseguendo con la presenza, all'interno della tariffa, del costo del personale ufficio tributi del Comune.