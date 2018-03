Precari dell'Asp, Gallo: "Impegno per la stabilizzazione"

“Apprendo della delicata e difficile situazione del personale precario contrattista che rischia di rimanere fuori dalle procedure di stabilizzazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Chiederò all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, un impegno preciso affinchè si proceda ad un’applicazione corretta della legge “Madia”.

Così afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, che aggiunge: “Ritengo che il ruolo rivestito nell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento dal personale contrattista non si possa cancellare con un semplice colpo di spugna. Per tantissimi anni questo personale si è distinto assumendosi responsabilità, ed a tutt’oggi occupa delle scrivanie. Sembra quasi surreale la scelta del non prevedere dei posti in dotazione organica. Voglio rassicurare i lavoratori sul mio impegno da deputato regionale, ed eserciterò il mio ruolo affinché si possa giungere ad una conclusione positiva di questa paradossale vicenda”.