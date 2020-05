"Coprifuoco" per la movida cittadina, l'opposizione: "Duro colpo all'economia"

Non si placano le reazioni all'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Agrigento che riduce l'orario di esercizio delle attività commerciali e proibisce la vendita di alcol da asporto.

Ad intervenire sono oggi i consiglieri comunali di opposizione Marco Vullo, Giuseppe Picone, Angelo Vaccarello, Gianluca Urso, Salvatore Borsellino, Alessandro Sollano, Teresa Nobile e Salvatore Falzone. "Questo nuovo provvedimento ci lascia ancora una volta molto dubbiosi e potrebbe rappresentare un’altra mazzata per le attività commerciali - dicono -. Sperimentare sui settori che più sono stati penalizzati dalle misure di contenimento del Covid 19, crediamo sia un grosso errore. L’attuale amministrazione sarà responsabile di una nuova e grave, se non mortale, batosta economica che i commercianti non dovrebbero subire".

Un "invito alla riflessione" arriva invece dal consigliere Giorgia Iacolino. "Con una curva di contagi estremamente favorevole ed in una stagione corta come l’estate - dice - si contemperi la primaria esigenza di salute pubblica con quella di iniziativa economica degli operatori economici, pub, bar e ristoranti e ambulanti, anche attraverso il condivisibile rafforzamento delle attività di pattugliamento e controllo, già deciso dal Comitato per l’Ordine pubblico, e con la consapevole assunzione di comportamenti responsabili dei giovani della nostra comunità".