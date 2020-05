Sbarchi e Coronavirus, il consiglio comunale: "Evitare il trasferimento in città"

Scongiurare il trasferimento ad Agrigento dei migranti sbarcati a Lampedusa, sottoporre tutti i soggetti in questione al tampone per verificare la positività al Covid-19, assicurarsi venga rispettata la quarantena.

Sono questi alcuni punti di un punto votato dal Consiglio comunale di Agrigento e proposto dai consiglieri Margherita Bruccoleri, Pietro Vitellaro, Maria Assunta Di Matteo, Gioacchino Alfano , Vincenzo Licata, Mariagrazia Fantauzzo, Pierangela Graceffa, Nello Hamel, Gabriella Battaglia, Gerlando Riolo, Alfonso Mirotta, Gerlando Gibilaro, Carmela Palermo.

L'atto, partendo dai fatti di queste settimane - soprattutto il primo caso di Covid-19 registrato a carico di un migrante transitato dalla nostra provincia - raccoglie le preoccupazioni dei firmatari "per un reale rischio di contagio". Pertanto gli stessi chiedono al sindaco e all’amministrazione tutta "di rivolgersi al prefetto di Agrigento, al questore di Agrigento, al presidente della Regione, all’assessore regionale alla Sanità, e all’Asp di Agrigento al fine di ottenere chiarimenti in ordine al trattamento sanitario adottato ed alle prescrizioni imposte agli stessi immigrati".

Tra i punti, aggiunti poi con un emendamento, si chiede che "vengano adottate misure idonee di contenimento epidemiologico per detti soggetti.. su coste e approdi nel nostro territorio e quindi nel luogo di primo approdo (es. Lampedusa) evitando il trasferimento ad Agrigento o a Porto Empedocle". In tal senso è entrato nel merito l'assessore Gerlando Riolo, il quale ha precisato: "Se arriva una nave a Lampedusa deve fermarsi a Lampedusa e le persone devono essere ritrasferite altrove", almeno fintanto che non è finita la fase di osservazione-quarantena.

In tal senso, continua, "le autorità devono avere un quadro delle possibili strutture da utilizzare. Secondo me è fattibile una rete di convenzioni con alberghi a Lampedusa, che in questo momento sicuramente sono vuoti e probabilmente daremmo un valore a queste strutture se fossero coinvolte nelle attività di accoglienza".

L'atto, comunque, prosegue chiedendo che "ai soggetti di cui sopra (i migranti ndr) venga eseguito l'eseme del tampone faringeo prima di essere posti in quarantena e al suo termine, per attestare la negatività a covid 19".

I consiglieri, inoltre, chiedono che "qualora le strutture di accoglienza territoriale non siano in grado di assicurare le norme di sicurezza per la quarantena, si possano individuare tempestivamente altre possibilità dove poter fare osservare correttamente il periodo di quarantena".