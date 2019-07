Ex assessore nominato consulente, Malluzzo: "Il sindaco chiarisca"

Era un componente della Giunta, oggi, dopo le dimissioni, è divenuto “esperto del sindaco”, per “la consulenza in materia di attività produttive, promozione del territorio e insediamento turistico-ricettivo”. Si tratta dell’ex vice sindaco Giuseppe Todaro, oggi chiamato dal primo cittadino Stefano Castellino a fornire il proprio contributo appunto nella veste di consulente. Una scelta che è stata stigmatizzata dal consigliere comunale Salvatore Malluzzo.

"Credo sia doveroso per chi, come me, riveste cariche istituzionali di gestione della cosa pubblica, fare chiarezza ed informare la città e i cittadini su come vengono spesi i soldi che appartengono alla nostra comunità - scrive in un atto indirizzato al segretario generale -. L’incarico di esperto del sindaco ed oggetto della mia interrogazione, risulta - da come è possibile riscontrare nel provvedimento di conferimento - essere retribuito. Bisogna fare chiarezza, ma, soprattutto che il sindaco Stefano Castellino venga a riferire in aula sui tanti dubbi giuridici e procedurali che, personalmente, nutro e che ho voluto sollevare con l’atto di sindacato ispettivo in questione".

Todaro, secondo Malluzzo, non sarebbe tra l'altro in possesso di una "documentata professionalità tecnica" .