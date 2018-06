Ciaccio e Cacciatore verso la riconferma a Sambuca e Santo Stefano, Mauceri avanti a Menfi

Scrutinio in corso nei 15 Comuni dell'Agrigentino dove oggi si è votato. A Sambuca di Sicilia, l'uscente Leo Ciaccio va - pare quasi certo - verso la riconferma. Secondo i primi dati, Ciaccio sarebbe a 1.572 preferenze contro gli appena 296 voti raccolti dello sfidante Michele Gigliotta.

A Santo Stefano Quisquina l'uscente Francesco Cacciatore che è al 78 per cento delle preferenze - rispetto al 22 per cento dell'altro candidato: Salvatore Presti - è ormai verso la definitiva riconferma.

A Menfi - dove i dati sono, naturalmente, ancora parziali - in testa con oltre il 50 per cento vi sarebbe Marilena Mauceri, Ezio Ferraro sarebbe al 27 per cento e Ignazio Perricone al 17 per cento.

A Grotte aumenta il distacco fra il candidato Alfonso Provvidenza rispetto a Diego Morreale del Movimento Cinque Stelle. A Burgio dopo un iniziale leggero vantaggio di Franco Matinella, Vincenzo Galifi è riuscito a recuperare ed ha, adesso, una decina di voti in più. E' avanti, a Calamonaci, il candidato sindaco Pino Spinelli rispetto a Rosalba Navarra. A Lucca Sicula sarebbe avanti Salvatore Dazzo rispetto a Gabriele Mirabella. A Cianciana, Salvatore Sanzeri sarebbe al 49 per cento mentre Francesco Martorana è al 50 per cento

Oltre la metà delle schede sono state già scrutinate a San Giovanni Gemini. Fra i candidati Pietro Alberto Ancona, Nicola Giordano e l'uscente Carmelo Panepinto, proprio quest'ultimo già al 42 per cento, Giordano al 21 per cento e Ancona al 36 per cento.

Testa a testa, invece, a Ravanusa fra l'uscente Carmelo D'Angelo e Giuseppe Sortino. A Castrofilippo sarebbe in corso un altro testa a testa fra Riccardo Serravillo e Franco Badalamenti.