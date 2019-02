Diminuzione della portata idrica, dieci paesi rimangono a secco

"Forte diminuzione" dell'acqua in arrivo al partitore Cozzo Tondo di San Biagio Platani, in dieci comuni niente acqua fino alla riparazione del guasto. A comunicarlo è la società Girgenti Acque, che ha riscontrato il calo nella fornitura "per un presumibile guasto sulla condotta principale che alimenta i comuni".

Attualmente quindi rubinetti a secco a San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, San Michele, zona Industriale, Fontanelle), Favara, Porto Empedocle, Comitini e Aragona.

"Si precisa - dice ancora Girgenti Acque - che i nostri tecnici e i nostri operatori sono a lavoro per l'individuazione e la riparazione del guasto. Si rileva che una volta ripristinata la regolare fornitura idrica, nei comuni interessati, consequenzialmente l’erogazione idrica si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici".