Ribera, l'ospedale si rifà il look: quasi 170 mila euro per ristrutturare il reparto di radiologia

L’unità operativa di radiologia del presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera si rifà il look. La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha, infatti, approvato gli atti di gara e aggiudicato in via definitiva i lavori di rifacimento della pavimentazione e di impermeabilizzazione dell’intero reparto.

"I lavori - spiega l'Asp con una nota - erano necessari per ripristinare la piena funzionalità degli ambienti e garantire la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori sanitari, gli interventi prevedono un investimento complessivo di oltre centosessantottomila euro fra ammontare destinato ai lavori e somme a disposizione dell’amministrazione".

Al termine della verifica dei requisiti di legge, la ditta aggiudicataria, la “Gabriele s.r.l.s.” di Favara, sottoscriverà il contratto d’appalto avviando il cantiere, verosimilmente, nell’arco di un paio di mesi.

Le principali categorie dei lavori consistono nel rifacimento di massetti e pavimenti di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nel ripristino di intonaci, schermatura pareti e controsoffiti, nella tinteggiatura dei locali e nell’impermeabilizzazione del tetto a “schermo solare”.