Trasporti urbani/extraurbani: informazioni, biglietti, orari e abbonamenti dei mezzi pubblici

L'elenco completo degli autobus della Tua che effettuano collegamenti all'interno della città di Agrigento.



TRATTE



Linea verde: Bibbiria - Via Imera - Cimitero - Via Atenea - Municipio

ecco il link con il percoso completo e gli orari



Si effettuano tutti i giorni anche nei giorni festivi.

Si effettuano solo nei giorni feriali.



Linea rossa: Campo Sportivo - Cimitero - Piazzale Rosselli - Via Atenea

ecco il link con il percoso completo e gli orari



Si effettuano tutti i giorni anche nei giorni festivi

Si effettuano solo nei giorni feriali



Linea 1: Agrigento - Valle dei Templi Porta V - Villaseta - Monserrato (Cas Pirandello)

ecco il link con il percoso completo e gli orari



Linea 2: Agrigento - San Leone -Villaggio Mosè - Dune - San Leone

solo giorni feriali

ecco il link con il percorso completo e gli orari



Linea 3: Agrigento - San Leone - Dune - Cavaleri Magazzeni

Si effettuano tutti i giorni anche nei giorni festivi

ecco il link con il percorso completo e gli orari



Linea 4: Agrigento - Fontanelle - San Michele - Ospedale

ecco il link con il percorso completo e gli orari



Linea 4/: Agrigento - San Giusippuzzo - Fontanelle -Ospedale

ecco il link con il percorso completo e gli orari



Linea 5: Agrigento - Via Pier Santi Mattarella - Calcarelle

ecco il link con il percorso completo e gli orari



Linea Extra Urbana: Agrigento - Montaperto - Giardina Gallotti

ecco il link con il percorso completo e gli orari

Prezzi ticket e abbonamenti

Biglietto urbano ordinario: 1.20€

Biglietto urbano giornaliero: 3.40€

Biglietto urbano a bordo: 1.70€

Abbonamento mensile tutte le linee (ridotto): 29.20€

Abbonamento mensile tutte le linee (intero): 41.10€

Abbonamento mensile 1 linea: 51.90€

Indirizzi utili

TUA Agrigento

viale Emporium, Agrigento

www.trasportiurbaniagrigento.it

