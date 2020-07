Spese veterinarie: come detrarle dalle tasse

Tanti di noi hanno in casa un piccolo amico a tenerci compagnia, che sia gatto, cane o magari una coppia di canarini. Ma si sa, gli animali hanno bisogno di attenzioni e cure e per questo spesso le loro spese veterinarie e le cure posso incidere sulla gestione economica familiare.

Forse però non tutti sanno che anche le spese veterinarie possono essere portate in detrazione. Dal 1 gennaio 2020, infatti, l'importo massimo delle spese veterinarie su cui è applicabile la detrazione del 19% aumenta da 387,34 a 500 euro, da cui va però comunque sottratta la franchigia di 129,11 euro.

A chi spetta

La detrazione spetta solo per gli animali detenuti legalmente, a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Al contrario, non spetta per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per quelli detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

A beneficiare della detrazione sarà chi ha sostenuto effettivamente la spesa, anche se non è il proprietario dell’animale.

Quali spese si possono detrarre?

Sono detraibili le prestazioni professionali del medico veterinario, medicinali, analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Non sono invece detraibili integratori e mangimi speciali, anche se prescritti dal medico.

Documenti necessari

I relativi documenti (prescrizioni e fatture o scontrini, anche elettronici o virtuali) vanno conservati per essere esibiti in caso di accertamento da parte del fisco. In caso di acquisto di medicinali, lo scontrino deve riportare: