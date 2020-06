I musei di Agrigento e gli sconti per studenti

La Sicilia si sa è terra di cultura piena di attrazioni turistiche e musei. Agrigento da questo punto di vista non è da meno, soprattutto per ciò che concerne le visite didattiche dei musei; non a caso è una delle mete più ambite per i viaggi di istruzione scolastica in Italia e non solo.

I musei e le visite guidate possono costutuire per i ragazzi un modo alternativo e costruttivo per impegnare il tempo libero, oltre allo sport e agli aperitivi.

La nostra città con i suoi dintorni offre infinite possibilità di scoprire tante cose che appartengono alla storia, alla cultura, al costume locale: tutto questo è racchiuso nella rete dei musei. L'offerta tocca diversi ambiti, dall’archeologia alla pittura dell’800 e non bisogna far altro che scegliere cosa si vuole scoprire per prima.

Tariffe agevolate ai giovani per l'accesso alle strutture museali ad Agrigento

Abbiamo elencato qui di seguito le strutture museali in città e le varie agevolazioni per studenti, tenendo presente che per tutti gli Under 18 l'accesso ai muesi è gratuito.

Parco Archeologico della Valle dei Templi

Aperta tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 20.00 (con ultimo accesso ore 19.00) - ingresso biglietteria Tempio di Giunone.

Ingresso gratuito under 18;

Ingresso gratuito per gruppi di studenti accompagnati (1 docente ogni 10 studenti) ma solo ed esclusivamente previa prenotazione;

Ingresso gratuito studenti universitari dietro esibizione del tesserino universitario;

Biglietto Valle dei Templi ridotto € 7.00 per i ragazzi compresi tra i 18 e 25 anni;

Biglietto Ridotto Valle dei Templi + Giardino Kolimbetra € 11.00 per i ragazzi compresi tra i 18 e 25 anni

Biglietto Ridotto integrato con il Museo Pietro Griffo la Valle dei Templi € 7.50

Per info e contatti basta collegarsi alla sito ufficiale www.parcovalledeitempli.it dove è possibile anche acquistare il ticket online attraverso la sezione dedicata.

Collegandosi al sito ufficiale di Coop Culture si potrà scoprire una sezione appositamente dedicata alla didattica.

Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo

Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00

C.da San Nicola 12, 92100 Agrigento

Ingresso gratuito under 18;

Ingresso gratuito per gruppi di studenti accompagnati (1 docente ogni 10 studenti) ma solo ed esclusivamente previa prenotazione;

Ingresso gratuito studenti universitari dietro esibizione del tesserino universitario;

Biglietto ridotto € 4.00 per i ragazzi compresi tra i 18 e 25 anni;

Biglietto Ridotto integrato con la Valle dei Templi € 7.50

Per info e contatti basta collegarsi alla sito ufficiale www.coopculture.it dove è possibile anche acquistare il ticket online attraverso la sezione dedicata, o contattare il call center per le prenotazioni al numero di tel: 0922/1839996.

Collegandosi al sito ufficiale di Coop Culture si potrà scoprire una sezione appositamente dedicata alla didattica.

Casa Museo di Pirandello

C.da Caos Villaseta Agrigento SS115

Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, domenica e fesivi dalle 9.00 alle 13.00

Ingresso gratuito under 18;

Ingresso gratuito per gruppi di studenti accompagnati (1 docente ogni 10 studenti) ma solo ed esclusivamente previa prenotazione;

Ingresso gratuito studenti universitari dietro esibizione del tesserino universitario;

Biglietto ridotto € 2.00 per i ragazzi compresi tra i 18 e 25 anni

Per info e contatti basta collegarsi alla sito ufficiale www.lavalledeitempli.it dove è possibile anche acquistare il ticket online attraverso la sezione dedicata, o contattare il call center per le prenotazioni al numero di tel: 0922/511826.

Mudia Museo Diocesano

Via Duomo 96, Agrigeto

Aperto tutti i weekend dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Il sabato visita guidata gratuita con inizio alle ore 17,30

E' necessaria prenotazione con sms wapp al numero di tel: 329 1026446 o alla mail: ecclesiaviva@gmail.com

I gruppi di studenti possono prenotarsi direttamente tramite la pagina appositamente dedicata sul sito www.museodiocesanoag.it

Le norme di sicurezza anti contagio post Covid stanno portando ad una graduale riapertura dei vari musei e poli dell'intera regione Sicilia. Per questo motivo, prima di recarsi sul posto per la visita è bene verificare le nuove aperture e la possibilità di visite guidate e gruppi in funzione delle normative da rispettare; nella quasi totalità dei casi sarà richiesta la prenotazione della visita per garantire il distanziamento sociale.