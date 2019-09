La festa del pistacchio, le giornate europee del patrimonio e la movida: ecco il week end

Fine settimana ricco di iniziative, nell’Agrigentino il week end porta grandi eventi. Dal festival del pistacchio, fino ad arrivare alle giornate europee del patrimonio. Tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana.

Tutta la bellezza dei resti archeologici della Valle dei Templi svelata dal bagliore della luna e dalla luce delle speciali collane luminose in dotazione ad ogni visitatore. Un percorso al calar del sole dedicato alla mitologia, alla storia di Agrigento e della Valle. L’itinerario comprende le principali attrazioni archeologiche disposte lungo il tratto superiore della Via Sacra, dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia: uno spettacolo nello spettacolo.

E' tutto pronto per la "Settimana della legalità". Secondo il programma, approvato dalla giunta comunale di Canicattì, le iniziative avranno inizio il 20 settembre e si concluderanno, per quanto attiene Canicattì, mercoledì 25.

Il Parco Archeologico e Paesaggistico "Valle dei Templi di Agrigento" in collaborazione con l'Università di Bologna organizza una Fields school incentrata sull’architettura domestica antica. Il progetto sarà articolato in due parti e si svolgerà dal 20 settembre al 13 ottobre 2019.

I tesori di Sciacca” negli scatti di Valentina Indelicato, in mostra in occasione del festival “Le Vie dei tesori” iniziato oggi. Le sue foto sono in esposizione nella torre campanaria di San Michele. La mostra, da programma, è visitabile dalle 10 alle ore 18.

Sabato 21 settembre dalle 16 alle 20, in occasione della celebrazione della giornata mondiale Alzheimer, l'associazione di volontariato "Alzheimer Agrigento" organizza uno stand presso il centro commerciale "Città dei Templi" per incontrare i cittadini e fornire informazioni sulla patologia Alzheimer, sulle possibilità di prevenzione e sui modalità ed i sistemi di assistenza presso le famiglie.

Sarà inaugurata sabato, 21 settembre, alle 18, la nuova sede dell'Inter club "Angelo e Massimo Moratti" di Favara sita in corso Vittorio Veneto, 10/12. Dopo la benedizione dei locali, il direttivo del club, composto da: Lando Pecoraro (Presidente), Vincenzo Valenti, Davide Lentini, Antonio Sanfilippo, Salvatore Marrone, Antonio Alba, Carmelo Vullo e Giuseppe Vella, presenterà ufficialmente le finalità dell'associazione e distribuiranno i kit ai soci.

Tornano gli eventi in pieno centro città. Sabato 21 settembre nella rinomata piazza San Francesco, le serata di musica e movida. Mojo e Ciaula, due locali agrigentini, presentano “Piazza grande”. La selezione musicale è affidata a Giuseppe Di Giacomo e Marco Pintavalle.

Degustazioni, convegni, show cooking. Sarà una tre giorni interamente dedicata al pistacchio del territorio che è in attesa del riconoscimento Dop. La manifestazione è organizzata dall'associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali, con il patrocinio del Comune di Raffadali e della Regione siciliana.