La festa del vino, Andrea Damante in città ed i frantoi in festa: il week end

Nuovo fine settimana ad Agrigento. Un week end all’insegna delle iniziative e della movida. Dalla fiera dell’uva alle giornate dedicata all’olio, l’Agrigentino è pronto a vivere i due giorni del fine settimana. Libri, arte e musica ma anche teatro e beneficenza.

Il navigatore Andrea Barbera, si racconterà attraverso voce e filmati inediti, il suo “Solo Around Sicily”, la grande impresa sportiva che lo ha visto affrontare i mari di Sicilia. Le difficoltà, gli aneddoti, le sue emozioni e i progetti futuri.

Andrea Damante torna ad Agrigento. L’ex tronista di Uomini e Donne sarà di scena al Fabrik. Il produttore musicale suonerà per gli agrigentini sabato 16 novembre.

Amministrazione comunale di Menfi attraverso il progetto “ Le stagioni del gusto”, per il terzo anno consecutivo, propone la manifestazione "Frantoi in festa olio sapore d’autunno, che si svolgerà il 15 e 17 novembre 2019. Per l'occasione il centro storico, gli uliveti e i frantoi si mostreranno nel loro maggiore momento di produzione a visitatori e turisti offrendo momenti didattici e pregiate degustazioni dell'olio novello

Anche ad Agrigento, domenica prossima, verrà celebrata la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”. Istituita in Italia nel 2017, la giornata si configura come un vero e proprio riconoscimento nei confronti di chi ha perso la vita sulla strada. Tuttavia – come sottolinea l’Aifvs- la giornata non può ridursi nel ricordo di un giorno, ma impegna le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale.

Prende il via nella saletta-teatro del Circolo Empedocleo di Agrigento, la quarta stagione del “Teatro da camera”. Si tratta quasi di un momento di festa inaugurale della rassegna, comprendente sette spettacoli, la cui direzione artistica è di Pippo Adamo e Mario Gaziano, presidenti rispettivamente del Circolo culturale Empedocleo e del Pirandello stable festival.

Domenica 17 novembre, alle 17 presso il salone "Don Milani" della basilica dell’Immacolata si terrà un incontro- dibattito sul tema “Famiglie connesse o diconnesse? Social, media & family”, promosso dalla pastorale familiare dell’Unità parrocchiale "Mater Misericordiae".

Letture ad alta voce per bambini di ogni età con Laura Danile di PastActivity con cadenza quindicinale gratuite. E' questo l'evento che si terrà al centro commerciale cittadino Gli incontri si terranno all'interno della libreria, Giunti.

Da 15 al 17 novembre torna a Canicattì L’Uva Fest. L’evento autunnale dedicato alla viticoltura e alle eccellenze agricole e gastronomiche del territorio canicattinese. Eventi culturali e ricreativi, degustazioni, incontri e molto altro.

Venerdì 15 novembre 2019 nella sala consiliare del palazzo di città, si terrà un incontro, aperto a tutti, con il giornalista e scrittore Emilio Casalini, autore del libro “Rifondata sulla bellezza”, e Viviana Rizzuti, innovation manager, dell’Ecomuseo dei cinque sensi di Sciacca.