Teatro, cultura e la "Sagra del formaggio", tutti gli appuntamenti del week end

Tutto pronto per il week end dell’Agrigentino. Cibo, cultura, musica e teatro per i due giorni del fine settimana. Appuntamenti e tanto altro, gli agrigentini si apprestano a vivere al meglio il loro week end.

Tutto pronto, per la celebrazione della XX edizione della Sagra del formaggio: per Santo Stefano Quisquina, un paese situato nell’entroterra agrigentino, questo risulta essere uno fra gli eventi piú importanti dell’anno. La manifestazione si apriraà sabato 12 maggio nel pomeriggio con l’evento “Cheese-Maratona fotografica” cui seguirà l’esibizione del gruppo musicale “The Chakras band”. Anche per domenica 13 Maggio è previsto un ricco programma:

Torna anche quest’anno “Euterpe, Mediterraneo in Musica”, la rassegna concorso nazionale, giunta alla 14esima edizione, riservata alle scuole medie ad indirizzo musicale che, nelle varie edizioni, ha coinvolto più di 20 mila presenze. La manifestazione, tra le più apprezzate a livello nazionale, questa’anno si colora di note europee con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile della città dell’Aya (Paesi bassi).

Sport e solidarietà insieme per il Gran Galà “Basket per il sociale” firmato FortitudoFamily, in programma sabato, alle 20, nella sede dell’associazione FortitudoFamily, in via Cavaleri Magazzeni 13/C (ex Baraka) ad Agrigento.

Non ci sono inviti e nemmeno liste, anche l’ingresso è gratuito a patto che ognuno porti dei generi alimentari da donare all’associazione Volontari di Strada. Sì, perché è una serata in cui il vero protagonista è il cuore, quindi la generosità.

Sarà presentato sabato 12 maggio alla ore 18,00, a cura dell’Istituzione Culturale “Federico II” di Menfi che anche quest’anno aderisce al “Maggio dei libri: leggere fa crescere 2018”, il nuovo saggio storico di Ignazio Navarra, dal titolo “Voci e suoni della Sicilia” dedicato alla musica.

La proposta del ciclo di seminari di Spazio Reverie per l’annualità 2017-2018 trova il suo filo rosso nel tema della “Fragilità nella relazione terapeutica, fragilità nelle relazioni”, intesa come condizione esistenziale, non psicopatologica, bensì come dimensione vitale e creativa. Ed è in riferimento alla cura che dedichiamo uno spazio alla dimensione della fragilità nella relazione terapeutica.

Dall’11 al 14 maggio prossimi si svolgeranno le Giornate internazionali del Nero d’Avola, un’iniziativa ideata ed organizzata da Carmelo Sgandurra, Master Sommelier ed autore della Nda – Guida del Nero d’Avola. Obiettivo della cinque giorni quella di rilanciare, affermare, apprezzare le produzioni del rinomato vitigno autoctono siciliano alla luce del notevole successo che la Guida Nnd ha riscosso nel mondo. A fare da cornice ai tanti eventi in programma sarà la splendida Valle dei Templi di Agrigento.

Dal 10 al 14 di maggio a Torino ci sarà il Salone del Libro, il Movimento 5 stelle si mobilita all'interno di tutte le città: per far diventare piazze e strade, attraverso i banchetti degli attivisti del MoVimento, un piccolo Salone del Libro. L’iniziativa si chiama “Libri in MoVimento”: dal 10 al 14 maggio in tutta Italia, faremo dei banchetti dove le persone che vorranno portare due libri potranno prenderne in cambio uno, in maniera tale da lasciare agli altri i libri che hanno particolarmente amato.

A conclusione della stagione 2017/18 del teatro di Agrigento, uno spettacolo folle e stravagante, una vera sorpresa. “Luna Pazza” è scritto da Gaetano Aronica e diretto da Marco Savatteri con lo stesso Aronica. "Si conclude così - fanno sapere con una nota dalla Fondzione del 'Pirandello' - con uno spettacolo folle e stravagante, questa stagione del Teatro Pirandello di Agrigento. Un teatro che con svariate attività dimostra di essere dinamico e creativo, di avere il coraggio delle idee delle innovazione, della sperimentazione di nuovi linguaggi".