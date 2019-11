I cioccolatini della ricerca, la birra gratis e la movida: ecco il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. In città è tutto pronto per vivere i due giorni del fine settimana. Musica, ma anche iniziative dedicate alla cultura ed eventi sportivi. La movida è pronta a coinvolgere gli agrigentini, con musica in piazza e tanto altro.

Nei giorni della ricerca, che quest'anno vanno dal 24 ottobre al 10 di novembre, esattamente sabato 9 novembre, i volontari dell'Airc tornano sulle piazze per offrire "i cioccolatini della Ricerca". In città i volontari dell'Airc saranno presenti dalle 8 alle 13 nei seguenti posti: Villa Bonfiglio e piazzale Ugo La Malfa.

Un weekend dedicato ai motori, con eventi dedicati e perfino sfide all’ultimo traguardo con Automotive dei Templi, organizzato dal Gea Comunicazione & Marketing con la collaborazione della Camera di commercio, Confartigianato, Automobile club Agrigento, Punto Impresa Digitale e Pitlane Sim Race di Agrigento, in programma dall’8 al 10 novembre prossimo al centro commerciale Città dei Templi.

L'associazione giovani farmacisti di Agrigento, presieduta da Silvia Nocera e la FederFarma Agrigento, presieduta da Claudio Miceli, con il contributo dell'azienda farmaceutica "Mylan", organizzano per lunedì 11 novembre, alle 20:30, presso l'Hotel della Valle di Agrigento, una formazione gratuita dal titolo: "Format e gestione dello spazio".

Dal 4 al 9 novembre al palazzo di Giustizia di Agrigento, si terrà una mostra fotografica dal titolo “Gli invisibili”, di Lavinia Caminiti. La mostra è stata voluta dall’associazione nazionale magistrati sottosezione di Agrigento.

Sanità, problemi e soluzioni: l'appuntamento ad Agrigento". All'evento, interverranno i portavoce eletti in provincia di Agrigento Michele Sodano, Rosalba Cimino, Filippo Perconti, Giovanni Di Caro, Matteo Mangiacavallo e il senatore Rino Marinello, quest'ultimo componente della commissione Sanità del Senato.

Saranno i "Sikania band" a chiudere i festeggiamenti della Madonna della Divina Provvidenza, in svolgimento al quartiere del "campo Sportivo". Lo spettacolo si terrà domani, 9 ottobre, alle ore 20 presso l'oratorio "Don Guanella".

Domenica 10 novembre al PalaMoncada la Fortitudo Agrigento affronterà Latina basket. La partita è valevole per la settima giornata del campionato di serie A2 Old wild West. Il match inizierà alle 18:00. Sarà perl anche la domenica dello sponsor e in campo "scenderà" anche la Birra Palermo e l’oleificio Sant’Angelo.