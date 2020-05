Negozianti sull'orlo del precipizio, Confcommercio: "Riapertura immediata o sarà la fine"

Senza "se" e senza "ma". I commercianti - per come dichiarato da Confcommercio - non possono più aspettare. "Riapertura immediata dei negozi, delle imprese del commercio a dettaglio", lancia l'appello il vice presidente Alfonso Valenza. Imprenditori e lavoratori sono già in ginocchio e se non si corre, immediatamente, ai ripari si rischiano tragedie economiche ed umane.

"Gli effetti del lockdown prolungato - scrive Valenza -rischiano di essere devastanti per l’economia locale fatta di piccole e medie imprese. Ad essere in pericolo è un intero territorio, sostenuto da un tessuto economico in grave difficoltà. Il commercio al dettaglio, per esempio, dovrà tentare di smerciare grandi stock di merce in magazzino, molta della quale rimarrà invenduta, e dovrà approntare sistemi di distribuzione più̀ complicati e costosi. Problema che diventa gravissimo per i piccoli esercizi, già sottoposti alla concorrenza della grande distribuzione online. A tutto questo - prosegue il vice presidente di Confcommercio - si somma una sostanziale contrazione della domanda per il generalizzato calo di reddito delle famiglie. In altre regioni come la Liguria - aggiunge il rappresentante di Federmoda Confcommercio della provincia di Agrigento si sta provvedendo per una riapertura immediata. I numeri del contagio in Sicilia ci dicono che la nostra situazione permette di tornare a lavorare, non possiamo più aspettare ci consentano di farlo subito".

Il terrore del Coronavirus sembra, adesso, concretamente, lasciare spazio all'incubo del tracollo finanziario delle piccole e medie imprese e dunque di una realtà (Agrigento ndr.) che, economicamente, è sempre stata fragile.